Berührende Doku: Selma Blair zeigt ihren harten Kampf gegen Multiple Sklerose

„Mir wurde gesagt, ich soll Pläne für das Sterben machen. Nicht weil ich MS habe, sondern weil ich MS bekämpfe“ – das ist nur einer von mehreren Gänsehaut-Sätzen, den die US-Schauspielerin Selma Blair in einer neuen Doku über sie und ihre Erkrankung an Multipler Sklerose sagt.

Die 49-Jährige geht offen damit um, wie sie gegen die fortschreitenden Symptome ankämpft. Seit sie ihre Diagnose 2018 öffentlich machte, teilt sie via Instagram sehr persönliche Momente, so sieht man sie mit einer Gehhilfe ähnlich einem Rollator, selbstbewusst mit Gehstock oder mit Glatze in einem Spitalsbett sitzend – die Folge einer Chemotherapie, die auch zur Behandlung schwerer MS eingesetzt wird.