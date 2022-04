Der bisher peinlichste Moment im Prozess Depp gegen Heard?

Seit Tagen sorgt der Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Heard für Schlagzeilen, bei dem jede Menge unangenehme Details über die dysfunktionale Beziehung des Ex-Paares an die Öffentlichkeit gelangen. Am elften Tag des Verleumdungsprozesses Depps gegen seine Ex-Frau haben weitere Zeugen vor Gericht ausgesagt. Unter anderem wurde der ehemalige Bodyguard des "Fluch de Karibik"-Stars via Videocall zugeschalten.

Gerichtssaal lacht über Johnny Depps Penis

In Sachen Peinlichkeiten blieb dem Ex-Paar auch am elften Tag vor Gericht nichts erspart. So wurde Depps Ex-Bodyguard Malcolm Connolly, der für den Schauspieler während dessen Ehe mit Amber Heard gearbeitet hatte, am Donnerstag sogar zu Depps Penis befragt.

Connolly wurde gebeten, zu beantworten, ob es wahr sei, dass Johnny Depp während eines Streits im Jahr 2015 in die Eingangshalle des Hauses des Pärchens in Australien seinen primäres Geschlechtsorgan herausrausgeholt und uriniert habe. "Ich denke ich würde mich daran erinnern, wenn ich den Penis von Herrn Depp gesehen hätte", lautete die Antwort, wegen der der Gerichtssaal in Gelächter ausbrach. Selbst Johnny Depp und sein Team konnten sich trotz der ernsten Lage ein Lachen nicht verkneifen.

Lediglich Amber Heard fand die Bemerkung offenbar nicht lustig. Sie lauschte mit ernster Miene den Aussagen des Ex-Bodyguards.