Kate Moss im Zeugenstand: Was zwischen ihr und Depp wirklich passierte

Wie bereits angek√ľndigt, wurde nun Supermodel Kate Moss in den Zeugenstand des Depp-Heard-Prozesses gerufen. Per Video machte sie ihre Aussage. Dabei gab sie Einblicke in ihre vergangene Beziehung mit dem "Fluch der Karibik"-Star und sprach sich f√ľr ihren Ex-Partner Johnny Depp aus.

Aussage: Kate Moss im Zeugenstand

Amber Heard hatte während des Prozesses vor einigen Tagen von einem Vorfall berichtet, bei dem Depp Moss eine Treppe heruntergestoßen haben soll. Die Aussage der Schauspielerin ermöglicht es Depps Anwälten, das bekannte Supermodel, welches in den 1990er-Jahren mit Depp liiert war, als Zeugin aufzurufen. Nun wurde Kate Moss in den Zeugenstand gerufen.