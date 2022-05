Jonny Depp: Heimliche Beziehung mit seiner Anwältin Camille Vasquez?

Eine dem Verleumdungsprozess nahestehende Quelle dementierte nun gegenüber ET Online jedoch, dass die Beziehung Depps und Vasquez' über eine berufliche hinausgehe. Der Insider betont, dass die Gerüchte "ganz, zu 100 Prozent, eindeutig unwahr" sind. Vasquez, eine Mitarbeiterin der in Südkalifornien ansässigen Firma Brown Rudnick, trat erstmals in größerem Rahmen am Montag ins Rampenlicht, als sie begann, Amber Heard ins Kreuzverhör zu nehmen.