Schwester von Amber Heard schildert im Prozess handfesten Streit

Die Schwester der US-Schauspielerin Amber Heard hat im Verleumdungsprozess gegen deren Ex-Mann Johnny Depp einen handfesten Streit des Ex-Ehepaars geschildert. Depp habe Heard bei der Auseinandersetzung im März 2015 in der gemeinsamen Wohnung in Los Angeles an den Haaren gezogen und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen, berichtete Whitney Henriquez am Mittwoch vor Gericht. Auch Heard habe Depp damals geschlagen.

Depp hat Heard, mit der er von 2015 bis 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar (knapp 48 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Der "Fluch der Karibik"-Star wirft der 36-J√§hrigen vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der h√§uslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Hintergrund ist ein Beitrag f√ľr die "Washington Post" aus dem Jahr 2018, in dem sich Heard als Opfer h√§uslicher Gewalt bezeichnete, ohne Depp dabei namentlich zu nennen.