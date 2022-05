Heftiger Skandal um "Germany's Next Topmodel": Sender nimmt Stellung

Mit ihrem Video will sie sich unter anderem gegen Cybermobbing aussprechen, weshalb sie aufzeigen will, was "wirklich hinter den Kulissen" von "Germany's Next Topmodel" passiert. Während der Dreharbeiten würden die Teilnehmerinnen laut Kaggwa unter ständiger Beobachtung von "Nannys" stehen, die laut der 25-Jährigen stets auf der Suche nach neuen, redaktionell verwertbaren Geschichten sind. Dabei sollen den Models auch Aussagen vor der Kamera in den Mund gelegt oder für die Ausstrahlung aus dem Kontext geschnitten werden. Streitereien sollen von der Redaktion künstlich erzeugt werden.

Die Reisen während der Sendung sollen auch alles andere als spektakulär gewesen sein: "Leute ich war in Los Angeles und ich weiß nicht mal, wie die Hollywood-Hills wirklichen aussehen. Wir durften keinen Spaziergang machen, wir durften nicht einkaufen gehen, wir durften nicht mal irgendwie eine Sightseeingtour machen. Wir durften gar nichts. Uns wurde verboten rauszugehen. Sonst wird uns angedroht, wir sind sofort aus der Show raus." Besonders brisant ist auch die Behauptung von Kaggwa, bestimmten Models wurde von der Produktion vor einer Modenschau die Füße eingecremt, damit diese Probleme auf dem Laufsteg haben. "Es wird vorher einfach manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht."