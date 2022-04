"Nächstes Projekt": Neuer Karriereweg für Topmodel Heidi Klum?

Heidi Klum probierte sich schon in vielen Bereichen aus - Model, Moderatorin und zuletzt auch überraschend als Sängerin ihres "Germany's Next Topmodel"-Titelsongs. Nun scheint die TV-Persönlichkeit ein neues Ziel vor Augen zu haben.

"Nächstes Projekt": Heidi Klum macht Fans neugierig

Wie ein kürzlich veröffentlichtes Bild auf Heidi Klums Instagram-Profil erahnen lässt, will sich die vierfache Mutter nun in einem neuen Metier versuchen. Die "GNTM"-Moderatorin teilte ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie in einem Geschäft steht.