"Ganzes Geld in sie gesteckt": Victoria Beckham unter heftiger Kritik

2002 ging das Plattenlabel "Telstar Records" pleite. Die beiden Schwestern Monica Taylor und Gabriela Irimia, die gemeinsam als "The Cheeky Girls" bei der Firma unter Vertrag waren, glauben bis heute, der Untergang des Musikunternehmens sei Victoria Beckham und ihrer gefloppten Solo-Karriere geschuldet. Gegenüber der britischen Zeitung The Sun erzählten die beiden 39-Jährigen: "Sie haben unser Geld – das ganze Geld von allen – in Victoria Beckham gesteckt, und sie ist gefloppt."

Nach dem Aus der Plattenfirma hatten die Schwestern nicht nur ihren Plattenvertrag verloren, sondern saßen laut eigenen Angaben auch auf einem Schuldenberg. So mussten die beiden Rumäninnen für eine Hotelrechnung in Höhe von 65.000 Pfund (etwa 77.355 Euro) zusätzlich zu den Gebühren für eine gemietete Wohnung und die der Song-Aufnahmesitzungen aufkommen. "Sie ist eine liebenswerte Person und alles, und sie hat wirklich versucht, ihre Solokarriere in Angriff zu nehmen. Aber wir litten unter den Folgen." Nun, zwei Jahrzehnte später, wollen die Zwillinge noch einmal ihr Glück in der Musikbranche versuchen. Vor Kurzem veröffentlichten sie ihren neuen Song "Let's Have Fun".

Victoria Beckham hängte ihre Musik-Karriere nach einigen gescheiterten Solo-Songs an den Nagel und widmete sich der Mode-Branche sowie ihrer Ehe mit David Beckham. Mittlerweile ist sie eine international etablierte Mode-Designerin und seit über 20 Jahren mit dem Fußball-Star verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder.