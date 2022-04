Ewan McGregor hat geheiratet: Einblicke in die Hochzeit des "Star Wars"-Stars

Seit 2017 sind Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead ein Paar. Nun sind sie offiziell Mann und Frau. Medienberichten zufolge sollen sich die beiden Schauspieler am Wochenende getraut haben.

Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead haben "ja" gesagt

Laut Page Six hat das Paar im Rahmen einer intimen Zeremonie in seinem gemeinsamen Haus in der Gegend des Topanga Canyon in Los Angeles den Bund fĂĽrs Leben geschlossen. Zur Hochzeit des "Star Wars"-Stars und seiner Partnerin sollen nur Familienmitglieder und enge Freunde eingeladen gewesen sein, so das Magazin People.

"Es war schön und fröhlich", gibt ein Insider Einblicke in die private Trauung. "Es war eine Freiluft-Hochzeit", plaudert die Quelle weiter aus. Die Zutaten des Hochzeitsmenüs seien direkt von einer Farm gekommen.