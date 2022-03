GNTM 2022: Models aus Heidi Klums Show erobern bereits Fashion Week

Mit ihrer positiven und quirligen Art sticht Kandidatin Lieselotte in der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel absolut hervor. Nun ergatterte das 66-jährige "Best-Ager"-Model einen großen Job auf der Fashion Week in Berlin - und das, obwohl sie für ihren Catwalk-Gang in der Sendung bisher reichlich Kritik einstecken musste. Doch auch die Österreicherin Martina durfte sich über einen Job auf der Modewoche in Berlin freuen.

GNTM 2022: Lieselotte läuft bereits bei Berlin Fashion Week

Seit diesem Jahr gibt es eine große Veränderung bei Heidi Klums Model-Suche. Den für die aktuelle Staffel gab es keine Altersgrenze nach oben mehr und somit konnten sich auch Frauen reiferen Alters für die Castingshow bewerben. Drei "Best Ager"-Models, wie Teilnehmerinnen über 50 Jahre nun in der Sendung genannt werden, haben es schließlich unter die engere Auswahl geschafft und kämpften seither ebenfalls um den großen Traum der Model-Karriere. Und siehe da: Die Modewelt empfängt sie wohl bereits mit offenen Armen.