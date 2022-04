Tom Kaulitz: Verwirrung um Heidi Klums wahres Alter

Kaulitz wollte von seinem Podcast-Gast daraufhin nämlich wissen, ob dieser im kommenden Jahr auch 50 werde. "Nee, übernächstes Jahr. Ich bin Jahrgang 73", entgegnete der Singer-Songwirter. Als Kaulitz darauf bestand, dass Heidi nächstes Jahre ihren 50-er feiert, meinte Schultz siegessicher: "Quatsch, du weißt das Geburtsdatum nicht von Heidi. Das weiß ich ja als Laie"

Am Ende behielt Tom Kaulitz aber recht: Heidi Klum ist aktuell 48 Jahre alt und wird am 1. Juni dieses Jahres 49. Das bedeutet, ihr nächster runder Geburtstag steht tatsächlich erst 2023 an.