Dellen, na und? Daniela Büchner zeigt sich unretuschiert im Bikini

"Es gibt Menschen, die meinen ich darf mich in 'meinem ALTER' so nicht zeigen, als 'MUTTER' so nicht zeigen", schreibt die Fünffach-Mama unter das Foto, auf dem sie in einem knappen Bikini von hinten in einem Infinity-Pool zu sehen ist.

"Dann gibt es Menschen wie mich, die einfach das tun was sie möchten, weil es mein Leben ist(!)", teilt Büchner ihren Fans mit. An die "schönen Frauen da draußen" appelliert sie: "Macht, was euch glücklich macht und hört nicht auf andere."