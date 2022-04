"Essen in Handtasche gespuckt": Ireland Baldwin über Auswirkung von Body-Shaming

Inzwischen habe sie es aber geschafft, ihren Körper zu akzeptieren und unter den Vergleichen nicht mehr so zu leiden wie früher. "Ich liebe meinen Körper. Ich liebe die Art, wie er sich bewegt. Ich liebe es, wie ich mich darin fühle", stellt sie klar.

Auch wenn sie noch immer ihre Unsicherheiten habe, appelliert sie an ihre Fans, zu sich selbst zu stehen. Gerüchte um angebliche Beauty-Eingriffe dementiert die Promi-Tochter in ihrem Statement. "Ich weiß, dass viele von euch annehmen, dass ich voll mit Lipfillern, Brustimplantaten und Botox bin, aber, obwohl an all diesen Dingen absolut nichts auszusetzen ist, bin ich das nicht", führt sie aus. "Alles, was ihr hättet tun müssen, war, nachzufragen!"

"Worte tun weh", so Ireland Baldwin, die in ihrem Posting auch darauf eingeht, dass ihr Vater und seine Ehefrau Hilaria Baldwin derzeit ihr siebtes Kind erwarten. Sie habe viele Nachrichten bekommen, von Menschen, die auf "alarmierende Weise von ihrem Vater Alec und seiner Familie besessen sind." Man erwarte von ihr, sich zu äußern, doch die Beziehung ihres Vaters gehe sie nichts an.