Bekanntgabe in Video: Alec und Hilaria Baldwin erwarten ihr siebtes Kind

US-Schauspieler Alec Baldwin (63, "Blue Jasmine") und seine Frau Hilaria erwarten den siebenten gemeinsamen Nachwuchs. Nach vielen Hochs und Tiefs in den letzten Jahren h├Ątten sie nun ein "aufregendes Hoch und eine riesige ├ťberraschung", schrieb die fr├╝here Yoga-Lehrerin am Dienstag auf Instagram: "Ein weiterer Baldwinito kommt in diesem Herbst an".

Hilaria Baldwin: "Segen und Geschenk in so unsicheren Zeiten"

Dazu postete die geb├╝rtige Spanierin ein knapp einmin├╝tiges Video, das die Eltern inmitten ihrer Kinderschar zeigt. Dies sei der Moment, in dem sie ihren Kindern von dem Baby erz├Ąhlt haben, schreibt die 38-J├Ąhrige dazu. Es sei "ein Segen und ein Geschenk in so unsicheren Zeiten".