"Verdammtes Desaster": Miley Cyrus zieht über Ehe mit Liam Hemsworth her

Es ist immer wieder traurig zu sehen, wenn ehemalige Hollywoodbeziehungen nach der Trennung in eine öffentliche Schlammschlacht ausarten. Darüber, was Miley Cyrus über ihre Ehe mit ihm jetzt zu sagen hatte, dürfte Liam Hemsworth wohl nicht besonders glücklich sein. Er selbst hüllt sich bezüglich der Gründe für das Liebes-Aus - ganz Gentleman - in Schweigen. Cyrus hatte bereits 2020 in einem Interview ein äußerst bitteres Resümee über ihre kurzlebige Ehe mit Hemsworth gezogen und enthüllt, warum die beiden im Dezember 2018 den Bund fürs Leben geschlossen und sich nur acht Monate später getrennt hatten. Nun zog sie ein weiteres Mal über ihre Ehe mit ihrer ehemaligen Jugendliebe her.

Miley Cyrus: Seitenhieb gegen Ehe mit Hemsworth

Bei ihrem Lollapalooza-Brazil-Konzert am Samstagabend spielte die Sängerin die Kupplerin und half einem homosexuellen Paar dabei, sich zu verloben. Ein Mann machte seinem Partner auf der Bühne einen Heiratsantrag. "Liebling, ich hoffe, deine Ehe läuft besser als meine", witzelte Cyrus laut Daily Mail, nachdem sie dem Paar gratuliert hatte, "meine war eine verdammte Katastrophe."