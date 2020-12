Miley Cyrus: Schonungsloses Resümee über Probleme in Ehe mit Liam Hemsworth

Offen wie nie erzählte Miley Cyrus jetzt in einem Interview von ihrer kurzlebigen Ehe mit Liam Hemsworth und enthüllte, warum die beiden im Dezember 2018 den Bund fürs Leben geschlossen und sich nur acht Monate später getrennt hatten.

Verheerender Brand war Auslöser für Hochzeit

In der "Howard Stern Show" erzählte die Sängerin, dass sie ihren Ex-Ehemann immer noch "liebt" und es immer tun wird. Doch ihre Ehe sei von Konflikten geprägt gewesen. Die 28-Jährige wies auf die Waldbrände in Malibu hin, bei denen im November 2018 Hemsworths Haus niederbrannte, in dem das Paar zu diesem Zeitpunkt wohnte, als Grund für die Hochzeit. Infolgedessen heirateten die beiden völlig überstürzt sechs Wochen später am 23. Dezember 2018 in Cyrus' Haus in Nashville - was sich als großer Fehler herausstellte.

Nach dem traumatischen Erlebnis hätten sie ihre Instinkte dazu getrieben, "ja" zu sagen, gestant die Sängerin. "Ich bin ins Feuer gelaufen", resümiert der "Wrecking Ball"-Star. "Was nicht ungewöhnlich ist, viele Tiere tun dies und sterben, als würden Hirsche in den [brennenden] Wald laufen."