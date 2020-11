Wo bleibt die Abrissbirne? Miley Cyrus findet im Vintage-Rock keinen Spaß

Nun also, auf dem neuen Album „Plastic Hearts“, hat Cyrus bei der Rockmusik zugegriffen. Es ist ihr aber, wie vielen ihrer Generation, fremde Nahrung: Auch wenn diese Musik in einigen Köpfen noch als Urform des Populären eingebucht ist, hat sich die Musikwelt der 20-Jährigen doch schon so ordentlich weitergedreht, dass die rockende Miley vor allem Simulationscharakter hat. Sie hat sich einen Vintage-Rock angezogen, mit dem man sich ein paar Mal vor dem Spiegel dreht – um ihn dann auch wieder rasch nach hinten in den Kasten zu werfen.