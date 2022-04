GNTM: Klum wirft Kandidatin raus - jetzt ist sie das Gesicht von Jean Paul Gaultier

Nicht selten kommt es vor, dass GNTM-Kandidatinnen es in Heidi Klums Castingshow nicht weit schaffen - und dennoch oder vielleicht sogar deswegen in der Modewelt durchstarten. Dies scheint auch bei Kandidatin Viola der Fall zu sein, die am Donnerstag kein Foto von Heidi bekommen hat.

Viola fliegt raus und modelt jetzt für Jean Paul Gaultier

"Die haben Angst, dich zu buchen", hatte die GNTM-Chefin der 21-Jährigen mitgeteilt, nachdem diese bei den Casting-Kunden eher weniger gut angekommen war. Viele GNTM-Fans hatten die schüchterne Teilnehmerin mit der schrillen Frisur jedoch ins Herz geschlossen und zeigten sich über Violas Rauswurf enttäuscht in den sozialen Medien.