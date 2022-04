GNTM: Austro-Model Martina verrät ihr Fitnessgeheimnis

Auf Instagram hat sich Martina zu ihrem Training und der Ernährung geäußert. Einen strikten Fitnessplan befolgt das Austro-Model demnach nicht - sie setzt lieber auf viel Bewegung im Alltag.

"Ich bin einfach jemand, der die Bewegung liebt. Ich genieße es, mich selbst in Bewegung zu spüren", erzählt Martina. So würde sie zum Beispiel statt des Aufzugs immer die Treppe nehmen. Wenn sie mit den Öffis unterwegs ist, stehe sie lieber, statt sich zu setzen. Vor allem auf ihre aufrechte Haltung würde sie achten. Ihre Armmuskulatur stärke sie mit Schwimmen. Auch Radfahren steht auf dem Programm.

In Sachen Ernährung braucht es keine strenge Diät. Martina verfolgt eine einfache Gewohnheit: "Ich esse nicht über meinen Hunger. Ich merke sehr deutlich, wann ich satt bin und dann esse ich nicht mehr." Ihre Mahlzeiten genieße sie außerdem in Ruhe. "Manchmal ist das dann nur zweimal am Tag, so wie auch jetzt am Set."