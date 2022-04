Transgender: GNTM-Gewinnerin Alex zeigt erstmals Foto vor ihrer Transition

F├╝r viele Fans war sie bereits von Anfang die Favoritin, als Alex Mariah Peter 2021 bei "Germany's Next Topmodel" ├╝ber den Fernsehbildschirm lief. Doch nicht nur ihr Aussehen, ihr professionelles Auftreten und ihre sympathische Art sorgten w├Ąhrend ihrer Teilnahme an Heidi Klums Castingshow f├╝r Aufmerksamkeit. Schon in der Sendung ging sie sehr offen mit ihrer Vergangenheit um und erz├Ąhlte vor laufender Kamera: "Ich bin eine transsexuelle Frau, ja, aber in erster Linie bin ich eine Frau." Nun teilte die 24-J├Ąhrige erstmals ein Bild von sich auf Social Media, auf dem zu sehen ist, wie sie fr├╝her aussah und beantworte dar├╝ber hinaus einige pers├Ânliche Fragen.

GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter teilt Bild vor ihrer Transition

"F├╝r mich war meine Transition und mein Outing das Beste, was mir eigentlich h├Ątte passieren k├Ânnen", hatte Alex Mariah Peter bereits w├Ąhrend ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" vor allen anderen Modelshow-Kandidatinnen in einem emotionalen Gespr├Ąch berichtet. Schon damals wollte sie mit ihrer Geschichte auch bei anderen Menschen f├╝r Toleranz sorgen, aber auch gleichzeitig ein Vorbild f├╝r Personen sein, denen es wie ihr geht.