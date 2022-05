Meghan und Harry in Geldnot? Prinz Charles bleibt "zurückhaltend"

Vor Kurzem wurde verkündet, dass der Streaming-Riese Netflix eine mit Herzogin Meghan geplante Animationserie doch nicht veröffentlichen wird. Die Nachricht kam für viele überraschend, da bereits seit Jahren darauf gewartet wird, welche Produktionen die Sussexes mit dem Streaming-Service durch ihren gemeinsamen Millionen-Deal herausbringen werden.

Ein Insider regt aktuell gegenüber New Idea Spekulationen an, die beiden Royals hätten sich vielleicht aufgrund von Geldproblemen und Reue im Bezug auf ihren Rücktritt als ranghohe Mitglieder des Königshauses zuletzt mit der Queen getroffen. Auch das 15-minütige Treffen mit Prinz Charles wird vom Promi-Klatschblatt darauf bezugnehmend kritisch beäugt.

Geht Prinz Harry und Meghan das Geld aus?

"Wenn sie gewusst hätten, dass diese Netflix-Erschütterung bevorsteht, wären sie in Panik geraten, bevor sie nach England gereist sind", sagt eine Quelle aus dem Palast gegenüber New Idea und scheint sich dabei sicher, Harry und Meghan wussten von der Netflix-Verkündung schon "lange bevor der Rest der Welt es herausfand".

Das Netflix-Aus für Meghans Serie könnte nun allerdings ein Loch in der Brieftasche der beiden Royals hinterlassen, wird weiter gemunkelt: "Ihr Content-Deal mit Netflix ist der Großteil ihres Einkommens und ein Hauptgrund, warum sie sich ihre 20-Millionen-Dollar-Villa in Montecito leisten können – ganz zu schweigen von den atemberaubenden Grundsteuern, die damit einhergehen." Eine Geldspritze vom britischen Königshaus käme da natürlich sehr gelegen, um sich das Luxus-Leben in Amerika auch weiter leisten zu können.