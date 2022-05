Von Meghan gehasst? So empfand Harry erste Reise mit seiner Frau

Laut Diana-Biografin Tina Brown habe die Herzogin ihre erste Royal-Tour als Tortur empfunden. "Also, Meghan muss von all dem begeistert gewesen sein... richtig? Nein. Sie hat anscheinend jede Sekunde davon gehasst", wird ein Palastmitarbeiter von Brown in ihrem neuen Buch "Palace Papers" zitiert. "Sie hat nicht verstanden, warum die Dinge so organisiert wurden."

Eine Aussage, die durch Prinz Harrys neuen Werbe-Clip allerdings etwas an Glaubwürdigkeit verliert. Im Video erzählt der zweifache Vater beiläufig von der damaligen Reise mit seiner Ehefrau: "Es war eine unglaubliche Zeit. Wir hatten eine tolle Zeit in Neuseeland, es ist wunderschön."

In den letzten Wochen sorgt Tina Brown immer wieder mit ihrem neuen Enthüllungsbuch und damit verbundenen Insider-Interviews für viele Schlagzeilen. Laufend bringt sie mit neuen Äußerungen die britischen Royals ins Gespräch und meint dabei einige brisante Details zu wissen, die angeblich hinter den Mauern des Königshauses passiert sind.

Ob Prinz Harry absichtlich mit seiner Erwähnung der Reise, welche durch Browns Aussagen in Negativ-Schlagzeilen geraten war, versuchte, die Behauptung Browns zu dementieren, die einst ein Buch über seine Mutter geschrieben hatte, er tatsächlich eine andere Auffassung zum Australien-Aufenthalt als seine Ehefrau Meghan hat oder ob der Zeitpunkt der konträren Aussagen nur reiner Zufall war, ist soweit nicht klar.