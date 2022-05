Prinz Harry und Herzogin Meghan: Treffen ihre Kinder bald die Queen?

Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass William mit seiner Familie im Skiurlaub weilte, als Harry und Meghan k├╝rzlich erstmals gemeinsam wieder nach Europa reisten. Auf dem Weg zu den "Invictus Games", einem Sportwettbewerb f├╝r Kriegsversehrte, den der Ex-Soldat Harry einst ins Leben gerufen hatte, legten die beiden einen unangek├╝ndigten Stopp bei Harrys Oma auf Schloss Windsor ein. "Sehr herzlich" und "unglaublich herzlich" sei das Wiedersehen ausgefallen, wussten britische Medien anschlie├čend zu berichten.

Es mag der T├╝r├Âffner gewesen sein f├╝r einen Neustart der Familie, wurde prompt spekuliert. Zumal auch Vater Charles anwesend gewesen sein soll. Nicht dabei waren allerdings die beiden Urenkel Archie und Lilibet. Wom├Âglich wollten die Sussexes erst einmal den Boden bereiten f├╝r ein Treffen in gr├Â├čerem Rahmen, hei├čt es in England. Der "Mirror" berichtete anschlie├čend, Harry und Meghan h├Ątten der Queen versprochen, sie werde ihre Urenkel "in naher Zukunft" in die Arme schlie├čen k├Ânnen. Ein passender Termin: Anfang Juni steigen die zentralen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubil├Ąum der Queen. Nicht ausgeschlossen, dass dann auch vier G├Ąste aus Kalifornien dabei sind.