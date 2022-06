Trooping the Colour: Warum die Royals mit ihren Outfits überraschten

Passionierten Royal-Watchern dürften die Outfits jedenfalls bekannt vorgekommen sein: Gemäß dem aktuellen Zeitgeist recycelten die beiden Herzoginnen Kleider, die sie bereits getragen hatten - eine überraschende Wahl für das wichtigste Ereignis des britischen Königshauses in diesem Jahr. Camilla, Duchess of Cornwall, winkte in einem gestreiften Mantelkleid von Bruce Oldflied, Catherine in einem weißen Modell von ihrem Lieblingsdesigner Alexander McQueen.

Viele interpretierten ihren Look als Hommage an Prinzessin Diana. Nicht nur trug Catherine ein Philip-Treacy-Hutmodell, das an eines von Diana aus dem Jahr 1991 erinnerte. Sondern auch ihre Saphir-Ohrringe, die perfekt zum blauen Verlobungsring passen.