Jubiläum in Balkonien

Und dann tritt Queen Elizabeth ein zweites Mal auf den Balkon. In Begleitung der „arbeitenden Royals“ (also ohne Harry, Meghan oder Andrew) verfolgen sie die Show der Kampfjets der Royal Air Force. „Schau“, die 30-jährige Tara Shaw stupst ihre Freundin an, deutet auf den Bildschirm vor ihr, der die Queen lächelnd zeigt. „Sie scheint es zu genießen. Wie schön!“

Die Britin Sarah Roblett und ihre Freundinnen haben am Ende auch keinen Platz entlang des Festzugs gefunden. Aber noch ist die Chance auf einen Blick auf die Queen nicht vorbei. Die drei bleiben bis Sonntag in der Stadt. Bereits am Freitag soll die Queen am historischen Thanksgiving Service in St. Paul’s Cathedral teilnehmen.