Nächster Skandal? Ex-Mann packt über Herzogin Meghan aus

Herzogin Meghan scheint sich in der Vergangenheit viele Feinde gemacht zu haben. Etliche Personen aus ihrem Umfeld, darunter sogar ihr eigener Vater sowie ihre Halbschwester, hatten sich in den letzten Jahren bereits negativ über die ehemalige Schauspielerin in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Medienberichten zufolge soll nun auch ihr Ex-Mann Trevor Engelson über die Ex-"Suits"-Darstellerin auspacken.

Enthüllungsbuch: Ex-Mann spricht über Meghan

2004 hatten Meghan und Trevor Engelson begonnen, sich zu treffen. 2011 wurde geheiratet - zwei Jahre später folgte die Scheidung. Für ein neues Enthüllungsbuch über die Ehefrau von Prinz Harry dürfte ihr Ex-Mann nun Gerüchten zufolge einige Dinge über die 40-Jährige an die Öffentlichkeit bringen wollen.