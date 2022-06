"Wieso ist sie zurück?": Experten vermuten wahren Grund hinter Meghans Besuch

Auf die Frage, ob das Wochenende in England gleichzeitig ein Comeback für Harry und seine Frau bedeuten könnte, antwortete David Mellor: "Ich glaube nicht." Etwas schlecht gelaunt wirkend, rechtfertigte er sich auch gleich für seine Stimmung: "Ich bin negativ [weil] das sind Leute, von denen angenommen wird, dass sie … Harry ist jetzt ein seltsamer Kerl."

"Ich denke, er hätte in der Armee bleiben sollen, er wäre besser dran gewesen, in der Armee zu bleiben, wo die Disziplin und die Rahmenbedingungen für ihn funktionieren", fuhr er fort und fügte außerdem hinzu: "Er und Meghan – ich hatte eher gehofft, dass, wenn Meghan in der Familie ankommt, sie ein Hauch frischer Luft sein würde und ihr Hintergrund es ihnen viel einfacher machen würde, sich mit Commonwealth-Themen und so weiter zu befassen. Aber es ist offensichtlich, dass Meghan in dieses Land kommen und sofort die neue Diana werden wollte."

Schon zu ihren letzten Auftritten vor ihrem England-Besuch hatten viele gemunkelt, Meghan und Harry setzen gerade alles daran, gute Inhalte für eine Netflix-Doku über sich zu generieren. Dabei sollen die beiden sogar laut Twitter-Usern nicht davor zurückschrecken, Momente zu inszenieren, die so in Realität gar nicht stattgefunden haben, um bessere Szenen für die angebliche Serie über sich zur Verfügung zu haben. Mellor sieht auch hinter ihrem Besuch in England einen Zusammenhang zur Produktion für den Streaming-Dienst über die Sussexes. "Tatsache ist, dass sie es kaum erwarten konnte, Großbritannien zu verlassen, also warum ist sie zurück? Die Antwort ist, dass sie nicht zurück ist, weil sie jemanden hier liebt oder es liebt, ein ernsthaftes, junges Mitglied der königlichen Familie zu sein... Sie ist zurück, weil Netflix mit zig Millionen Dollar zurück ist und es eine zynische Verschwörung ist."