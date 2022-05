Video von Meghan: Internet lacht über peinlichen Moment bei Polo-Spiel

Bei dem Poloturnier, an dem Prinz Harry in Santa Barbara teilnahm, präsentierte sich die Herzogin von Sussex in einem schwarzen Hut mit breiter Krempe, einer schwarz-weiß gepunkteten Bluse und plissierten weißen Shorts. Dazu trug sie knallroten Lippenstift - ein Look, den die konservative Queen wohl eher nicht abgesegnet hätte. Ihre Haare, die in den vergangenen Monaten um einige Zentimeter gewachsen zu sein scheinen, trug Meghan offen und so gescheitelt, dass sie voluminös gewellt über eine ihre Schulter fielen. Eine schwarze XL-Sonnenbrille rundete das Retro-Outfit der zweifachen Mutter ab.

Doch nicht nur ihr ungewohnter Look bringt die Leute seither zum Reden, sondern auch ein Video der Preisverleihung des Sportevents. Darauf wurde nämlich ein peinlicher Moment der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin festgehalten. Prinz Harry will einem seiner Teamkollegen dessen Preis abnehmen, damit alle gemeinsam den Sieger-Pokal hochheben können, dieser möchte seinen Preis aber bei sich behalten. Kurz darauf greift Meghan ebenfalls nach dem Preis des anderen Gewinners, um diesen für ihn zu halten - bevor der Mann erneut zurückzieht, um seinen Preis selbst zu halten. Peinlich berührt wendet sich die zweifache Mutter ab, um den Moment zu überspielen, doch die Kameras hielten den Augenblick fest, wodurch Meghans Kritiker nun erneut Zündstoff gefunden haben, um sich über die Herzogin von Sussex lustig zu machen.