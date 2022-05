Liebesshow: Haben Charlène und Albert wieder zueinandergefunden?

Monatelang musste man auf ein Comeback von Charlène aus Monaco warten, nachdem sie sich wegen psychischer und physischer Erschöpfung in Behandlung in einer Klinik befand. Im März 2022 kehrte sie endlich in die Arme ihrer Familie zurück. Zeigte sie sich bei den ersten Auftritten nach ihrer Abwesenheit noch kühl und mit bitterer Miene, erlebt man die zweifache Mutter nun von einer ganz anderen Seite. Doch nicht nur ihr Strahlen hat Charlène wieder gefunden - auch die Liebe zu ihrem Mann Fürst Albert scheint trotz aller Krisengerüchte wieder neu entfacht zu sein.

Ehekrise mit Albert: Charlène strahlt Gerüchte weg

In den letzten Monaten hatte es immer wieder geheißen, zwischen Charlène und ihrem Mann Albert sei der Zauber verflogen und dass sie mit Eheproblemen zu kämpfen hätten. Die Abwesenheit der Ex-Schwimmerin hatte ebenfalls nicht dazu beigetragen, die Gerüchte um eine angebliche Beziehungskrise zwischen dem Fürstenpaar von Monaco zum Verstummen zu bringen.