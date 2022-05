Fake-Vorwürfe: Inszenieren Harry und Meghan Momente für ihre Netflix-Serie?

In den letzten Wochen machten immer mehr Gerüchte die Runde, dass Meghan und Harry mit Netflix eine eigene Doku-Serie über ihr Leben drehen. Die Show soll nicht nur intime Einblicke in das Leben der beiden Royals bieten, sondern sogar ganz im Stil der Sendungen der Kardashian-Jenner-Familie sein, in der sie fast jede Minute ihres Privatlebens mit Kamerateams festhalten.

Auf Social Media werden die ehemalige Schauspielerin und der jüngste Sohn von Prinz Charles nun beschuldigt, für ihre Reality-Show Momente zu inszenieren, die so in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden haben. Dabei sollen sie angeblich sogar das tragische Schulmassaker in Texas zu ihren Gunsten nutzen, um damit ebenfalls emotionale Inhalte für ihre Sendung zu erzeugen.

Meghan und Harry: Wie weit gehen sie für ihre Netflix-Sendung?

Auf Social Media finden sich aktuell immer mehr Beiträge, die Meghan und Harry beschuldigen, sie würden für ihre angeblich bald erscheinende Netflix-Doku-Serie falsche Ereignisse inszenieren. Auch Meghans jüngster öffentlicher Auftritt, bei dem sie überraschend den Gedenkort für die tragisch ums Leben gekommenen Personen des Schulmassakers in der texanischen Stadt Uvalde besuchte, soll wohl nicht nur aus Mitgefühl zustande gekommen sein - Fans glauben nämlich, die ehemalige "Suits"-Darstellerin war dort mit einem Kamerateam, um Szenen für ihre neue Netflix-Show zu produzieren.