"Besorgniserregend": Experten äußern sich zu Meghans und Harrys Liebe

Die Beziehung von Prinz Harry und Herzogin Meghan hatte schon in der Vergangenheit für viel Aufmerksamkeit und für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein jüngster Auftritt der beiden brachte nun mal wieder zwei Royal-Experten dazu, sich mit ihren Meinungen zur Liebe der Sussexes zu äußern. Diesmal finden sich die beiden Mitglieder des Königshauses unter der Lupe von Prinzessin Dianas Ex-Butler Paul Burrell und der Körpersprachenexpertin Judi James wieder.

Butler von Diana: Meghans Liebe zu Harry ist "erdrückend"

Der Auftritt während des Polo-Spiels von Prinz Harry letzte Woche in Santa Barbara sorgte wieder für reichlich Wirbel. Nicht nur dass sich Herzogin Meghan in einem ungewohnt glamourösen Look präsentierte, erzeugte viel Gesprächsstoff. Auch das für Harry und sein Team angeblich eine Preisverleihung inszeniert wurde, damit die Sussexes interessantes Material für ihre Netflix-Serie bekommen, wurde nach der Veranstaltung behauptet. Laut Twitter-Nutzern hätte der Sohn von Prinz Charles nämlich beim Polo-Spiel nicht gewonnen, aber sich dennoch mit der Sieger-Trophäe auf dem Podest gezeigt.

Dianas Ex-Butler Paul Burrell und die Körpersprachenexpertin Judi James haben noch genauer hingesehen. Burrell beschreibt die Beziehung der Sussexes nun sogar als "besorgniserregend" und "traurig".