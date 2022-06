Prinz Harrys und Herzogin Meghans Großbritannien-Besuch anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. ist immer noch in aller Munde. Vor allem die Herzogin von Sussex wurde während ihres Aufenthalts in England von der Boulevardpresse genau beäugt - nicht zuletzt, weil sie mit einigen Mitgliedern der britischen Königsfamilie auf Kriegsfuß stehen soll, was ihr in den vergangenen Jahren auch fallende Beliebtheitswerte bei britischen Royal-Fans eingebracht hat.

Körpersprache-Expertin über Harrys Frau: "Das ist die echte Meghan"

Auch Körpersprache-Expertin Judi James hat Meghans England-Comeback im Gespräch mit Express.co.uk analysiert. Wenn es darum geht, sich beliebt zu machen, sei die Geheimwaffe der Herzogin ihr herzhaftes Lächeln, ist sich diese sicher. James nannte Meghans Lächeln "schön und kugelsicher". Diese Fähigkeit habe sie sich nicht erst angewöhnt, um ihrer Rolle als Royal zu entsprechen. Ihr Strahlen habe sich kaum verändert, seit sie ein junges Mädchen war.