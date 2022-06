Enthüllt: Meghans und Harrys Wiedersehen mit Queen frostiger als gedacht

Der Medienrummel war groß, als Prinz Harry und Herzogin Meghan anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. zu Beginn des Monats nach Großbritannien reisten. Erstmals haben die beiden Royals auch Archie und Lilibet zu ihrer Reise in Harrys Heimat mitgenommen.

Queen hatte kaum Zeit übrig, verbot Meghan und Harry Fotografen

Der England-Besuch der Sussexes hatte bei Royal-Fans und der Boulevardpresse im Vorfeld Hoffnung auf eine Versöhnung Meghans und Harrys mit dem Rest der britischen Königsfamilie geweckt.

Nun wird aber berichtet, dass das Wiedersehen mit der Queen in Wahrheit nicht gerade herzlich ausgefallen sein soll - obwohl Meghan und Harry an den Feierlichkeiten anlässlich ihres Platinjubiläums offiziell teilnahmen. Laut der britischen Sun soll die Zeit, welche die Sussexes während ihres England-Besuchs mit Elizabeth II. verbracht haben, sehr begrenzt gewesen sein. Lediglich fünfzehn Minuten soll sich die Monarchin für ihren Enkel und dessen Ehefrau Zeit genommen haben - obwohl es für die Königin das erste Mal war, dass sie ihre Enkelin Lilibet kennenlernen durfte, die vergangenes Jahres in den USA das Licht der Welt erblickt hat.