"Sind keine Stars mehr": Experten über Prinz Harry und Herzogin Meghan

Herzogin Meghan und Prinz Harry waren vergangene Woche für das 70-jährige Thronjubiläum der britischen Queen nach England gereist. Mit im Gepäck hatten sie ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet. Ihre Tochter feierte am vergangenen Samstag ihren ersten Geburtstag in Anwesenheit von Königin Elizabeth II. Mittlerweile sind die Sussexes allerdings wieder in Kalifornien. Über ihren Besuch in Großbritannien finden Adels-Experten vernichtende Worte.

Experten ziehen Fazit über Meghans und Harrys Besuch

Während ihres Aufenthalts in Harrys Heimat hielten sich die Sussexes bedeckt - nur ein offizieller Auftritt in der Öffentlichkeit wurde im Zuge der mehrtägigen Anwesenheit in England getätigt. Gemeinsame Fotos mit anderen ranghohen Mitgliedern der Royal-Family, wie etwa Harry Bruder Prinz William oder dessen Frau Herzogin Catherine gab es ebenfalls keine. Selbst mit der Queen wurden keine Bilder von ihrem Enkel und der ehemaligen Schauspielerin veröffentlicht.