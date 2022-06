Wer ist hier der Boss? Prinzessin Charlotte hat ihre Brüder im Griff

Während Prinz Louis noch einige Probleme mit seinem Verhalten im Auge der Öffentlichkeit hatte und sich eben wie ein ganz normaler Vierjähriger benahm, legte Prinzessin Charlotte bereits eine auffallende Professionalität an den Tag. Und dabei schreckte sie auch nicht davor zurück, ihre beiden Brüder zu maßregeln, wie auf verschiedenen Videos auf Social Media zu sehen ist.

Prinzessin Charlotte weist ihre Brüder zurecht

Zum ersten Mal durften dieses Jahr die drei kleinen Royals bei der "Trooping the Colour"-Parade in der Kutsche mit ihrer Mutter Herzogin Kate und ihrer Stief-Großmutter Herzogin Camilla mitfahren. Prinz George, Prinzessin Charlotte und der kleine Prinz Louis winkten dabei fleißig und motiviert den vielen Fans zu, die sich für die Feierlichkeiten vor dem Buckingham-Palast sammelten. Irgendwann war jedoch genug - zumindest wenn es nach der kleinen Prinzessin in der Runde ging. Auf einem Video sieht man sie, wie sie ihren jüngsten Bruder deutet, dass er aufhören soll zu winken.