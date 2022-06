Harry und Meghan zeigen Geburtstagsfoto von Tochter Lilibet

"Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern", schrieb der britische Fotograf. Das Foto sei am vorigen Samstag (4. Juni) an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift "People" mit.