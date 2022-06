Thronjubiläum der Queen: Video von "Spice Girl" Geri Horner geht daneben

"Sie stellt immer andere vor sich selbst. Du bist wirklich inspirierend, innerlich und äußerlich, wir danken dir... wir lieben dich", fügte die 49-Jährige hinzu. Es waren nicht etwa die eigentlich liebevollen Worte, mit denen die Musikerin die britische Queen beschrieben hatte, sondern wohl die Art und Weise, wie sie diese vor der Kamera vorgetragen hatte, weshalb sie nach der Ausstrahlung im Internet kritisiert wurde.

Fans konnten sich ihre negativen Äußerungen zum Video, welches auch die Daily Mail veröffentlicht hat, nicht verkneifen. "Geri Horner dabei zusehen, wie er eine Hommage macht!!! Was für eine Peinlichkeit. Schien nicht aufrichtig, mehr gezwungen und geschrieben für sie", teilte ein Social-Media-Nutzer seine Meinung mit. Auch einem anderen hatte das Video des "Say You'll Be There"-Stars nicht gut gefallen. "Lieber Gott. Geri Halliwell hat mich bereits gezwungen, Netflix einzuschalten, und es hat noch nicht einmal begonnen", schrieb dieser über die Einspielung, welche man zu Beginn der BBC-Übertragung der Jubiläumsshow für die Queen gezeigt hatte.