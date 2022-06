Rollstuhl: Elton John äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Jüngste Bilder von Elton John sorgten für Spekulationen um den Gesundheitszustand des Musikers. Auf den Fotos, die unter anderem von der britischen Daily Mail veröffentlicht wurden, sieht man den "Candle in the Wind"-Star im Jogginganzug in einem Rollstuhl. Schnell verbreiteten sich unter seinen Fans Sorgen, dem 75-Jährigen würde es nicht gut gehen. Der Musiker meldet sich auf Social Media aufklärend zu Wort.

Nach Rollstuhl-Fotos: Elton John gibt Gesundheitsupdate

Meldungen mit Spekulationen um seinen gesundheitlichen Zustand bringen Elton John dazu, sich auf Social Media darüber zu äußern.