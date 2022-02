Elton John: Turbulente Notlandung mit seinem Privatjet

Sir Elton John wurde in eine furchteinflößende Situation in der Luft verwickelt, als sein Privatjet einen Hydraulikschaden erlitt und dann aufgrund starker Winde zweimal nicht notlanden konnte.

Probleme mit Privatjet: Elton John musste notlanden

Die 74-jährige Musik-Legende war am Montag vom Flughafen Farnborough in Hampshire zu einem Auftritt in New York angereist und befand sich in 10.000 Fuß Höhe über Irland, als die Piloten entschieden, dass sie wegen eines Problems mit den Hydrauliksystemen des Flugzeugs zurückkehren mussten.