Sorge um Prinz Charles: Wird ihm alles zu viel?

Immer wieder senkte er seinen Kopf und schloss die Augen mit einem traurigen Blick. Auch sein Lächeln auf den Stiegen der Kathedrale wirkte aufgesetzt und erzwungen. Ob es der Queen doch schlechter geht als vermutet oder der 73-Jährige nach seinen zwei Corona-Erkrankungen in den letzten Monaten selbst noch nicht ganz fit ist, ist soweit nicht offiziell kommentiert worden. Es könnte aber auch das volle Programm der Feierlichkeiten für seine Mutter sein, das an den Kräften des Prinzen zerrt, ist dieser schließlich voll eingedeckt mit Auftritten und Tätigkeiten, um ihr 70-jähriges Thronjubiläum öffentlich zu ehren und die Monarchin zu repräsentieren. Und auch in den letzten Wochen hatte der 73-Jährige die britische Königin bereits bei etlichen Terminen vertreten, als diese aus gesundheitlichen Gründen verhindert war.

Am Donnerstag nahm Prinz Charles in Vertretung der Queen die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. Dabei ritt er bei einem Aufmarsch von mehr als 1200 Offizieren und Soldaten im Zuge der "Trooping the Colour"-Parade in Begleitung seines Sohnes William und seiner Schwester Prinzessin Anne mit. Danach stand er neben Königin Elizabeth II., seiner Ehefrau Camilla und weiteren Mitgliedern seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.