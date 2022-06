Harry und William: Expertin verrät, weshalb sich die Brüder nicht versöhnen

Royal-Expertin Angela Levin schreibt gegenüber der The Sun darüber, dass das Vertrauensverhältnis der beiden Brüder durch die Negativ-Schlagzeilen um die Sussexes sehr leiden würde. "Harry sagte mir einmal, dass William die einzige Person sei, der er vertrauen könne. Aber der Herzog von Cambridge weiß jetzt, dass Harry, wenn er mit einem Royal spricht, es auf einem Fernsehsender in Amerika wiederholt. Sie können kein ehrliches Herz-zu-Herz-Gespräch mit jemandem führen, der von Netflix bezahlt wird", weiß Levin in ihrem Artikel.

Keine Zeit für versöhnende Gespräche

Auch der Umzug von Harry und Meghan nach Amerika dürfte eine große Rolle in der zerrütteten Beziehung zwischen William und seinem jüngeren Bruder spielen, da William nun die royalen Aufgaben seines Bruders zusätzlich übernehmen muss. Dabei soll es laut Levin zeitlich auch nicht besonders einfach sein, dass sich Harry und William zu einem klärenden Gespräch zusammensetzen: "Der Herzog von Cambridge wird unglaublich damit beschäftigt sein, mehr von der Arbeit der Königin zu übernehmen, und es liegt an Harry und Meghan, sich in seinen Zeitplan einzufügen."