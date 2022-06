Fürst Albert II. von Monaco enthüllt: Charlène hat "sehr gelitten"

Aktuell ist Fürstin Charlène von Monaco wegen einer Corona-Erkrankung in Quarantäne. Ihr Ehemann Albert II. spricht währenddessen offen über ihre Abwesenheit in den letzten Monaten, nachdem sich die ehemalige Profi-Sportlerin wegen Erschöpfung in eine Klinik begeben hatte.

Albert über Charlènes Abwesenheit und Krisen-Gerüchte

Gegenüber der französischen Zeitung JJD gibt Fürst Albert Auskunft zur monatelangen Abwesenheit seiner Ehefrau: "Das war eine Prüfung. Eine Prüfung vor allem für meine Frau, die sehr gelitten und schwierige Momente fernab von ihren Lieben erlebt hat." Doch nicht nur für die Ex-Olympia-Teilnehmerin sei ihr Klinikaufenthalt schwer gewesen.