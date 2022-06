Nach Jubiläums-Feierlichkeiten: Herzogin Kate kehrt zum Alltag zurück

Ereignisreiche Tage liegen hinter den britischen Royals, als diese am vergangenen Wochenende das 70-jährige Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. gefeiert haben. Herzogin Kate ist nun wieder zum üblichen Alltag zurückkehrt. Sie übernahm am Mittwoch alleine einen ihrer Termine.

Herzogin Kate besucht alleine "Little Village" in Brent

Am Mittwoch wurde Herzogin Kate bei "Little Village" in Brent gesichtet, um zu hören, wie die Babybank lokale Familien unterstützt, indem sicherstellt wird, dass diese Zugang zu wichtigen Dingen für deren kleine Kinder haben.