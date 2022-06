Prinz William: Hat er die Einladung zum Geburtstag von Lilibet abgelehnt?

Viel wurde spekuliert, weshalb Prinz William, seine Frau Catherine und ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) nicht beim ersten Geburtstag von Prinz Harrys Tochter Lilibet am vergangenen Samstag dabei waren.

Eine Quelle berichtet gegen√ľber Page Six, nicht etwa der offizielle Termin in Wales, den die Cambridges an dem Tag wahrgenommen hatten, w√§re der Grund f√ľr ihre Abwesenheit w√§hrend der Feier gewesen.

Prinz William: Absichtlich Lilibets Geburtstag geschwänzt?

Meghans und Harry Tochter Lilibet feierte am 4. Juni ihren ersten Geburtstag. Die Feier, bei der Medienberichten zufolge auch K√∂nigin Elizabeth II. anwesend war, fand im Frogmore Cottage in Windsor statt. Doch w√§hrend sich viele Mitglieder der Royal-Family f√ľr das freudige Ereignis zusammenfanden, blieben Prinz William, Herzogin Kate sowie ihre drei Kinder trotz Einladung fern.