Garter Day: Prinz Andrew von William und Charles an Auftritt gehindert

Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew soll am heutigen Montag kurzfristig auf einen √∂ffentlichen Auftritt auf Schloss Windsor verzichtet haben, obwohl behauptet wird, dass der Duke of York generell eine R√ľckkehr zu seinen royalen Pflichten in Betracht ziehen soll.

Andrew von William und Charles an Auftritt gehindert?

Zuletzt wurde berichtet, dass es Andrew nach seiner Covid-Erkrankung wieder besser gehen soll, weshalb er angeblich mit anderen Mitgliedern der Royal-Family an einer Veranstaltung anlässlich des Garter Day in Windsor Castle teilnehmen wollte.

Nun berichten britische Medien aber, dass Prinz Charles und Prinz William die Königin aufgefordert haben sollen, dies zu unterbinden und Prinz Andrews Forderung, an dem offiziellen Termin teilzunehmen, nicht nachzugeben.