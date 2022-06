Nach Missbrauchs-Skandal: Prinz Andrew plant öffentliches Comeback

Der abtrünnige Royal soll darauf beharrt haben, seine Mutter von Schloss Windsor zur Gedenkfeier in der Westminster Abbey zu begleiten, obwohl im Vorfeld erwartet worden war, dass der Dekan von Westminster die Königin zu ihrem Platz bringen würde. Am Ende stand dann aber wider Erwarten Prinz Andrew Elizabeth II. bei ihrem Einzug in die Kirche zur Seite. Medien werteten dies als Statement, dass die Monarchin trotz des Skandals zu ihrem Sohn hält. "Das war ihre Art, leise zu zeigen: 'Okay, er hat es wirklich schlimm vermasselt, das war eine Schande, aber er ist mein Sohn'", meinte etwa ein ehemaliger Royals-Korrespondent der BBC gegenüber Express.

Ein Wiedersehen von Prinz Andrew in der Öffentlichkeit soll angeblich auch nicht lange auf sich warten lassen. Tatsächlich soll der Bruder von Prinz Charles bereits am Montag an einem Termin mit seiner Familie teilnehmen. Nach seiner Covid-Erkrankung soll es ihm wieder besser gehen, weshalb er angeblich mit anderen Mitgliedern der Royal-Family an einem Gottesdienst anlässlich des Garter Day in Windsor Castle teilnehmen wird.

In Zukunft sollen außerdem noch weitere öffentliche Auftritte folgen. "Er hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er nicht bereit ist, in den Hintergrund zu treten, so sehr es jeder von ihm will", behauptete bereits vor Wochen eine Quelle aus dem Palast gegen über Express. "Aus seiner Sicht ist die Sache mit den Vorwürfen und dem Gerichtsverfahren abgeschlossen", heißt es über Andrew.