In Erklärungsnot: Amber Heard in Interview von Moderatorin überführt

Heard behauptete in Interview, dass das, was in dieser Aufnahme für die Ewigkeit festgehalten wurde, "kein Beweis dafür war, was passiert ist."

"Sie waren Beweis für eine Verhandlung darüber, wie man mit Ihrem Täter darüber sprechen kann", verteidigte die 36-Jährige ihre Aussagen.

Doch Guthrie nahm Heards Behauptung nicht einfach so hin. Sie nahm die Schauspielerin darauf ordentlich in die Mangel. "Ich schaue mir die Transkription an, in dem er sagt: 'Du beginnst körperliche Kämpfe' und du sagtest: 'Ich habe einen körperlichen Kampf begonnen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht noch einmal einen beginnen werde.' Das ist schwarz auf weiß", entgegnete die Moderatorin. "Ich verstehe den Kontext, aber du hast ausgesagt, dass due nie einen körperlichen Kampf begonnen hast, und hier bist du auf Band und sagst, dass du es getan hast."