Erstes TV-Interview nach Prozess: Amber Heard stichelt gegen Jury und Johnny Depp

Heard zeigte sich hingegen zutiefst entt├Ąuscht. "Die Entt├Ąuschung, die ich heute f├╝hle, kann man nicht in Worte fassen", schrieb die Schauspielerin via Kurznachrichtendienst Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines "Bergs an Beweisen" gr├Â├čtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen "R├╝ckschritt" f├╝r andere Frauen in ├Ąhnlicher Situation. "Ich bin traurig, dass ich den Prozess verloren habe. Aber ich bin noch trauriger, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich davon ausgegangen war, dass ich es als Amerikanerin habe - frei und offen zu sprechen."

Amber Heard: Erstes Interview nach Prozess

In einem Interview mit der "Today Show", das am Donnerstag aufgezeichnet und am Montagmorgen ausgestrahlt wurde, hat sich die 36-J├Ąhrige nun ausf├╝hrlicher zu dem f├╝r sie vernichtendem Urteil ausgesprochen. Darin ging die Schauspielerin unter anderem auf den Hass ein, mit dem sie w├Ąhrend des Prozesses von Seiten der ├ľffentlichkeit konfrontiert war. Das Urteil der Jury bezeichnete Heard als "unfaire" Entscheidung.