"Mache es seit 15 Jahren": Damit geht David Beckham seiner Frau auf die Nerven

In einem neuen Interview mit seinem Fußball-Kollegen Gary Neville gibt David Beckham intime Einblicke in seine Ehe mit Victoria Beckham. Die vierfachen Eltern sind bereits seit 2008 glücklich verheiratet. Eine Sache nervt die Modedesignerin aber an ihrem Ehemann.

David Beckham nervt Ehefrau Victoria "seit 15 Jahren" mit einer Sache

Mit einer Gewohnheit ihres Mannes kommt Victoria Beckham so gar nicht klar, enthüllt David Beckham in einem neuen Interview.