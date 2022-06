Victoria Beckham: Angst um ihren Sohn Cruz

Ein baldiger Umzug nach Los Angeles soll bevor stehen. "Er ist sehr unabhängig und spricht jetzt darüber, nach LA zu ziehen, um seinen Traum zu verwirklichen, ein Plattenkünstler zu werden." Sein Umzug soll ihm auch dabei helfen, einwenig Abstand zur Marke der Familie zu bekommen. "Er sieht den Namen Beckham eher als Hindernis anstatt als Hilfe an und glaubt, dass er doppelt so hart arbeiten muss, um ernst genommen zu werden, also hat er Beziehungen zu vielen Leuten in der Branche geknüpft und versucht, sich ein bisschen Glaubwürdigkeit aufzubauen. Er hat bei Gigs und Partys rumgehangen und viel Zeit mit verschiedenen Menschengruppierungen abseits der Familie verbracht. Vic fühlt sich mit all dem sehr überfordert. Sie können sich also vorstellen, wie besorgt sie jetzt ist, dass er nach LA ziehen will."

Wird Cruz Beckham der neue Justin Bieber?

Doch genau diese Selbstständigkeit und Abkapselung macht Victoria Beckham angeblich aktuell zu schaffen, erzählt die Quelle im Interview mit Heat weiter: "Vic hat so viel Bewunderung für Cruz. Sie sieht die stählerne Entschlossenheit und Hingabe, diesen Traum zu verwirklichen, und sie ist so stolz auf ihn, aber sie ist auch ein wenig besorgt. Cruz besteht so darauf, alles auf seine Weise zu machen. Er hat sein eigenes Managementteam und lässt seine Mutter oder seinen Vater nicht eingreifen." Auch dessen immer zunehmender werdendes "Bad Boy"-Image wie etwa das von Justin Bieber soll die 48-Jährige angeblich nicht unbedingt in Freudensprünge versetzen.